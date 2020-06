BACOLI – Arriva a Bacoli la prima macchinetta che “mangia” bottiglie di plastica e lattine in alluminio. E’ stata montata ieri sul pontile di Torregaveta, come incentivo per il riciclo di rifiuti. Chi ne farà uso, potrà avere l’opportunità di acquistare prodotti o servizi gratuitamente. La macchinetta entrerà in funzione nei prossimi giorni. Allo stesso tempo il comune di Bacoli fornirà l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa che prevede agevolazioni per chi utilizza il dispositivo.