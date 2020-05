POZZUOLI – Sono undici le persone guarite definitivamente. La città di Pozzuoli prova a prendere fiato. Ieri su 18 tamponi analizzati, non è stato registrato alcun caso di coronavirus in città. «Rispettiamo le regole, tutti. L’emergenza c’è ancora e noi dobbiamo essere bravi a non far diffondere il virus, a non allargare la macchia dei contagi. Sto valutando delle decisioni per il prossimo week-end, legato ad un lungo ponte, quello del 2 giugno. Sono scelte che, se adottate, serviranno a tutelare tutta la nostra comunità. Andiamo avanti con responsabilità», dichiara il sindaco Enzo Figliolia.

IL BOLLETTINO – Dall’inizio dell’epidemia sono stati sottoposti 1270 concittadini al test per la ricerca del coronavirus. Sono 95 in tutto le persone che hanno contratto il Coronavirus:17 persone sono attualmente contagiate, 66 persone sono guarite definitivamente, 12 persone sono decedute.