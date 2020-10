POZZUOLI – Coronavirus, 13 nuovi casi positivi e 3 guariti a Pozzuoli. Aumenta il numero dei contagiati nella città flegrea: attualmente le persone affette da Covid-19 sono 193. A partire da questa mattina sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori. Da qui l’appello del sindaco Vincenzo Figliolia alle famiglie del posto: «Faccio una raccomandazione ai genitori: evitate che i vostri figli se ne vadano in giro o si riuniscano a casa di amici nelle ore in cui non si è impegnati con l’attività scolastica, creando assembramenti. Abbiamo tutti il dovere di evitare un nuovo lockdown seguendo ciò che è prescritto nei vari provvedimenti, e che dovrebbe essere già dettato dal buon senso. È uno sforzo, ma facciamolo nell’interesse di tutti».