MONTE DI PROCIDA – Sono 9 i nuovi casi positivi registrati a Monte di Procida; 12 le persone guarite completamente. Registrato anche un decesso, il secondo in città. «Dietro questi ‘numeri’ che vi forniamo per trasparenza ci sono delle persone che in questo momento stanno affrontando una dura battaglia. Non dimentichiamocelo mai e, anzi, mandiamo loro tutto il nostro sostegno ed il nostro affetto, seppur a distanza. Il contributo più grande che possiamo dare per vincere questa battaglia insieme a loro è comportarci bene, in maniera responsabile, rispettando le regole», rende noto il sindaco Giuseppe Pugliese.