Controlli movida a Bagnoli: identificate 133 persone e controllati 15 locali

BAGNOLI – Nella scorsa serata, gli agenti dei Commissariati Bagnoli e Posillipo, gli operatori della Guardia di Finanza e con il supporto di personale dell’ASL Napoli 1 Centro e dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Bagnoli e nella zona di Coroglio. Nel corso dell’attività sono state identificate 133 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 76 veicoli, contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco protettivo e per sosta vietata e rimossi altresì 2 veicoli in divieto di sosta. Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 15 esercizi commerciali, di cui 4 sanzionati per carenza dei requisiti igienici sanitari e strutturali, elevando cinque contestazioni per mancata memorizzazione elettronica; infine, sono stati sequestrati circa 30 kg di alimenti e, ad alcuni dei titolari sono state imposte numerose prescrizioni in materia igienica sanitaria. Infine, sono state denunciate 2 persone poiché sorprese ad esercitare l’attività di parcheggiatore abusivo.