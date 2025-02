Controlli della Polizia a Pozzuoli, identificate 102 persone

POZZUOLI – Nella scorsa giornata, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno identificato complessivamente 102 persone, di cui 22 con precedenti di polizia e una sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale, e controllato 56 veicoli. Infine, gli operatori hanno, altresì, controllato 14 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.