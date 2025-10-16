Controlli della Polizia a Pozzuoli: identificate 100 persone

POZZUOLI – Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno identificato complessivamente 100 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, controllato 45 veicoli e contestata una violazione del Codice della Strada. Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 15 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.