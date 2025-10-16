BACOLI/ Catene e lucchetti ai cancelli: ignoti bloccano l’ingresso al Liceo

BACOLI – Cancelli sbarrati al “Liceo Seneca” di Bacoli dove nella notte ignoti hanno collocato catene e lucchetti impedendo l’inizio delle lezioni. La scoperta è stata fatta nella mattinata di giovedì dal personale addetto all’apertura dell’istituto scolastico ha trovato i cancelli sbarrati con catene e lucchetti.

LA RIMOZIONE – Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli e i vigili del fuoco della caserma di Monterusciello che hanno riaperto i cancelli. L’inizio delle attività didattiche è slittato di un’ora. Sull’episodio sono state avviate indagini da parte dei militari che hanno acquisito le immagini dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza dell’istituto.