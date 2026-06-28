Controlli anti movida violenta a Pozzuoli: fermate 65 persone, molti minorenni

POZZUOLI – Continuano i controlli da parte di personale del Commissariato di Pozzuoli su tutto il territorio. Nella serata di ieri

l’attività di prevenzione dedicata al contrasto della movida violenta ha portato ad identificare 65 soggetti, dei quali molti minorenni. Nelle stesse ore sono stati effettuati dei posti di controllo nella zona del porto dove sono stati controllati 20 veicoli. Elevate sanzioni al codice della strada anche con la confisca di un motoveicolo.