Teneva tre lavoratori in nero: nei guai lounge bar a Bacoli

BACOLI – Proseguono i controlli organizzati dalla Polizia di Stato con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Baia, della Polizia Municipale di Bacoli e personale dell’Asl Napoli 2 Nord (sicurezza alimentare e sicurezza sul lavoro) all’indirizzo di attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande ed intrattenimento danzante. I poliziotti dell’Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale del Commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – nella serata di ieri hanno sottoposto a controllo un noto lounge bar del territorio di Bacoli dove sono stati trovati tre lavoratori in nero, mentre l’Asl sicurezza alimentare ha rilevato alcune difformità lievi, per le quali sono state date delle prescrizioni. Infine in tema di sicurezza sul lavoro è stata inoltrata una richiesta documentale in merito alla formazione del personale