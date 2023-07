Continui black out a Quarto, elettrodomestici in tilt e cittadini esasperati: «Cibo e farmaci da buttare»

QUARTO – Sono frequenti e prolungati i black out che da giorni interessano la città di Quarto. Migliaia di persone si ritrovano – senza alcun preavviso – al buio, senza poter accendere neanche un ventilatore, e col frigorifero e gli altri elettrodomestici completamente in tilt. Oltre al cibo che va a male, c’è chi ha disagi legati alla conservazione dei farmaci in frigorifero, come i diabetici per l’insulina. Nonostante la presenza dei generatori in alcune zone della città, l’emergenza non è finita e c’è chi preannuncia battaglie in Comune e richieste di rimborso all’Arera – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Indignazione e rabbia trovano intanto sfogo sui social network: «Dal momento che ogni estate la situazione peggiora sempre di più prendiamo una decisione definitiva e scendiamo tutti in piazza». E poi ancora: «Dei danni alla salute ne vogliamo parlare? Assumo insulina e con questa corrente che attacca e stacca il farmaco si altera. Per non parlare del sensore che è collegato al cellulare: se si scarica non posso controllare il glucosio e, se vado in ipo o iper, rischio gravemente».

“RIPRISTINO A RILENTO” – «Continuano i black out relativi all’energia elettrica nel comune di Quarto. Nonostante il caldo torrido di queste settimane è inaccettabile rimanere ore ed ore e in alcuni casi intere giornate senza la corrente elettrica. Una situazione disperata che sta creando non pochi disagi nella popolazione del comune napoletano. Intanto le situazioni di emergenza colpiscono, come sempre, le categorie più fragili come anziani e non autosufficienti. D’altro canto i cittadini sono costretti anche a vivere l’immobilismo dell’amministrazione comunale sulla vicenda. In queste ore la gente vive esasperata e nessuno si è ancora pronunciato su questa emergenza, di un pubblico servizio interrotto per molte ore in più giorni. Il ripristino va a rilento e le continue sospensioni di fornitura di energia elettrica procurano anche enormi danni economici ai privati e alle attività produttive», dichiarano in una nota i dirigenti di Forza Italia, l’europarlamentare Fulvio Martusciello, l’onorevole Annarita Patriarca e il senatore Francesco Silvestro.