POZZUOLI/ «Servono controlli, le scosse possono causare danni anche importanti alle strutture in città»

POZZUOLI – La terra continua a tremare a Pozzuoli. Solo nel mese di giugno si contano ben 404 terremoti in città. I consiglieri comunali Marzia Del Vaglio, Vincenzo Figliolia, Guido Iasiello (nella foto ndr), Paolo Ismeno, Salvatore Maione e Gianluca Sebastiano hanno presentato al Presidente del Consiglio comunale in carica, Domenico Pennacchio, una proposta di delibera di Consiglio comunale per una variazione al Bilancio di previsione 2023/2025 affinché una parte dei fondi pubblici venga utilizzata per effettuare controlli accurati alla tenuta statica dei fabbricati privati situati nell’ex zona rossa, oltre ai beni di proprietà pubblica e agli immobili sensibili quali scuole, ospedali.

LA RICHIESTA – «Da mesi si susseguono con sempre maggiore frequenza eventi sismici legati al fenomeno del bradisismo. Una situazione che sta suscitando non poca preoccupazione nei cittadini puteolani che di frequente manifestano il loro disagio sui social network o ai rappresentanti politici locali. Il succedersi di fenomeni sismici, anche di una certa intensità, connessi al sollevamento del suolo possono causare danni anche importanti alle strutture presenti in città», denunciano i consiglieri seduti tra i banchi dell’opposizione che chiedono una verifica della tenuta del patrimonio immobiliare sia pubblico che privato. «È un’azione necessaria che consentirà di individuare in anticipo eventuali criticità e di intervenire tempestivamente. In questo modo si eviteranno potenziali conseguenze disastrose e si restituirà un po’ di tranquillità all’intera cittadinanza», concludono.