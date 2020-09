POZZUOLI – Non si ferma l’impennata di contagi a Pozzuoli: nelle ultime 24 ore altre 5 persone sono risultate positive al Coronavirus. Ne ha dato notizia poco fa il sindaco Vincenzo Figliolia che, come da consuetudine, ha reso noto i dati comunicati dall’Asl Napoli 2 Nord. Dei 5 nuovi casi uno è rientrato dall’estero, mentre gli altri 4 sono stati contagiati con ogni probabilità a Pozzuoli. Per tutti è stata attivata la ricerca del link epidemiologico e tutti si trovano in isolamento domiciliare.

NUMERI IN SALITA – Ad oggi sono 161 in tutto i cittadini puteolani che hanno contratto il coronavirus dall’inizio dell’epidemia, di questi 57 sono attualmente contagiati; 91 invece sono guariti definitivamente, mentre 13 sono le persone decedute.