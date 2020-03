POZZUOLI – «Quattordici giorni prima di ricevere un tampone e i risultati attesi da una settimana e non ancora pervenuti. Questo sta accadendo. Vincenzo De Luca parlami di questo non dello jogging!» Così il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Antonio Caso che questa sera, attraverso il proprio profilo Facebook, ha risposto alle parole del governatore Vincenzo De Luca in merito alle polemiche su jogging e passeggiate per strada. I tempi per la verifica dei casi sospetti tramite tampone sono risultati in molte occasioni più lunghi del previsto, così come i tempi per ottenere gli esiti.