POZZUOLI – Una buona notizia finalmente è arrivata dall’Asl Napoli 2 Nord: dei 22 contagiati da Coronavirus a Pozzuoli uno è guarito. I due tamponi a cui è stato sottoposto l’uomo negli ultimi giorni hanno dato entrambi esito negativo. Inoltre, nella giornata di martedì, non si sono registrati nuovi casi di contagio in città. Pertanto, al momento, il bilancio vede 19 persone attualmente contagiate di cui 3 sono ricoverate in ospedale e 16 in isolamento nelle proprie abitazioni; 2 sono le persone definitivamente guarite; 5 quelle decedute. In totale, dall’inizio dell’emergenza, il numero di casi di Covid-19 nella città di Pozzuoli (morti compresi) è pari a 28.