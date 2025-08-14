Conor McGregor sceglie Pozzuoli: cena a via Napoli e allenamenti a Monterusciello – LE FOTO

POZZUOLI – Era diretto a Gaeta ma il maltempo lo ha “spinto” a Pozzuoli. Conor McGregor da due giorni è in città, insieme alla sua famiglia, dopo aver attaccato il suo mega yacht. Il campione mondiale di arti marziali al suo arrivo in terra flegrea ha cenato presso Anticus, davanti al Tempio di Serapide, mentre ieri sera ha scelto Larry Pub a via Napoli. Qui ha antipasti e carni, in particolare una bistecca T-bone da 1 kg, pizza Margherita, una cacio e pepe in forma di Cacio Flambe e un panino Carlos. Oggi invece è stato, sia di mattina che di pomeriggio, presso la palestra Star Gym di Monterusciello dove per due ore si è allenato ed ha allenato i ragazzi presenti nella sala. Un grande gesto di umiltà apprezzato da tutti. McGregor è accompagnato nel tour per le strade di Pozzuoli da un inponente servizio di scorta che.

