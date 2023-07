Come proteggere gli animali dalle ondate di calore: l’associazione R.O.A.S Guardie Volontarie incontra i cittadini di Pozzuoli

POZZUOLI – L’associazione R.O.A.S. Corpo Nazionale Guardie Volontarie dà appuntamento alla cittadinanza di Pozzuoli per domenica, a partire dalle 17, in piazza della Repubblica. Il sodalizio chiama a raccolta la comunità per fornire informazioni su come proteggere gli ‘amici a quattro zampe’ dalle ondate di calore. I volontari avvieranno anche una campagna di sensibilizzazione per invitare le persone a denunciare chi abbandona i cani. Una piaga diffusa soprattutto durante la stagione estiva. «Vi aspettiamo per condividere tante informazioni e notizie utili anche a chi volesse adottare l’amico fedele a quattro zampe», affermano i rappresentanti dell’associazione.