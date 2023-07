Da Bacoli traghetti per Procida e Ischia: gli orari e le date delle vie del mare

BACOLI – Anche da Bacoli sarà possibile raggiungere Procida e a Ischia. A partire da mercoledì 19 luglio sono previsti tre imbarchi al giorno, di cui due dal pontile di Torregaveta e uno dal porto Baia. Al contempo vi saranno anche tre arrivi, dalle isole, ogni giorno, verso la città flegrea. Questa la novità annunciata poche ore fa dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che avrà una durata di oltre due mesi e mezzo. «Una grande occasione per l’estate flegrea e una grandissima opportunità per chi, da Napoli, potrà arrivare nella nostra città in Cumana. E, in pochi minuti, via mare, essere su Procida e Casamicciola. Così come chi giungerà a Bacoli, dalle isole, troverà a Torregaveta gli autobus per raggiungere il mare, le spiagge e i siti archeologici del nostro paese. O potrà decidere di prendere la Cumana, e raggiungere Napoli. Mentre, se scenderà a Baia, sbarcherà direttamente sul Parco Archeologico Sommerso più grande del mondo. A due passi dalle Terme Romane, dal Tempio di Diana, dal Tempio di Venere. Così favoriamo e sosteniamo il turismo, lo sviluppo, l’economia», commenta il primo cittadino.

LE CORSE – È la prima volta che la città avrà così tante corse e traghetti. Si partirà alle 9:30 da Baia, ed alle 10:10 da Torregaveta per arrivare alle 10:25 a Procida, ed alle 10:55 a Casamicciola. Al ritorno, il traghetto da Procida partirà alle 18:40 ed alle 18:00 da Casamicciola. I prezzi sono vantaggiosi. Si va dai 2,50 ai 5 euro. Si potrà, sia da Baia che da Torregaveta, raggiungere anche Pozzuoli e Monte di Procida.