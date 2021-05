POZZUOLI – Collisione questa mattina nel porto di Pozzuoli tra due motonavi della Gestur. In partenza da Pozzuoli per Procida alle 9.20 la “Macaiva” ha urtato la motonave “Lady Claudia” ormeggiata nel porto. L’urto è avvenuto durante la manovra di uscita e nell’impatto è stata danneggiata una fiancata della Macaiva (come si vede nelle foto). Nessun problema per i passeggeri a bordo, costretti a sedersi nella parte anteriore della motonave a qualche metro di distanza dalla fiancata sfasciata.

