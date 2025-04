Coinvolto in incidente sulla Tangenziale di Napoli si dà alla fuga senza prestare soccorso

FUORIGROTTA – Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un 46enne di Atripalda per omissione di soccorso. In particolare, nei giorni scorsi, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta erano intervenuti all’interno della galleria Monte Sant’Angelo della Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, per un incidente stradale. I poliziotti, giunti prontamente sul posto, avevano immediatamente allertato i soccorsi per le persone coinvolte e rimaste ferite a causa di un tamponamento provocato da un autoveicolo il cui conducente, senza prestare soccorso, si era dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Le indagini esperite dagli agenti, anche grazie alla visione delle immagini estrapolate dal sistema di monitoraggio del traffico della Tangenziale di Napoli, hanno consentito di identificare e denunciare il conducente dell’auto in questione; lo stesso è stato, altresì, sanzionato per velocità non commisurata all’andamento della strada in ore notturne.