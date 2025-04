POZZUOLI/ Furto con scasso alla pizzeria “500 grammi”, ladri rubano le mance – IL VIDEO

POZZUOLI – Hanno portato via solo un salvadanaio con le mance del pizzaiolo i due ladri che nella notte di venerdì santo hanno rubato all’interno della pizzeria “500 grammi” in via Artiaco. Il furto è stato ripreso alle 04:00 dalle telecamere del sistema di videosorveglianza del locale (sotto il video), che hanno immortalato il volto di uno dei due malviventi. Dopo aver scassinato la serranda, uno è rimasto all’esterno a fare da “palo” mentre l’altro è entrato all’interno della pizzeria dove, facendosi luce con una torcia, si è impossessato del salvadanaio contenente pochi euro. Dopo il furto i ladri sono scappati in sella a uno scooter. I titolari dell’attività commerciale in mattinata hanno sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Pozzuoli.

IL VIDEO