CALCIO/ Puteolana sconfitta in casa 4-0 dal Guidonia

QUARTO – Nuovo k.o. per la Puteolana che viene battuta al Giarrusso dal Guidonia con il risultato di 0-4. Gara acquisita e chiusa già nel primo tempo dalla squadra ospite. Bastano cinque minuti ai laziali per andare in vantaggio. Spinosa dall’interno dell’area di rigore trova la conclusione vincente e porta in avanti i suoi. Passano 25 minuti ed ecco che arriva il rigore, molto dubbio, per il Guidonia. In area viene atterrato un calciatore offensivo ospite e l’arbitro fischia il penalty. Dagli undici metri si presenta Calì che fa 0-2. Lo stesso Calì firma la doppietta pochi minuti dopo insaccando alle spalle di Leone. Prima della conclusione del primo tempo ecco che Spavone trova l’eurogol che chiude praticamente i conti. Il secondo tempo va via senza grandi occasioni, con le girandole dei cambi, da una parte e dall’altra, che non cambiano le carte in tavola. Per la Puteolana domenica 27 aprile match interno contro il Cassino, si chiude poi in trasferta con il Terracina il 4 maggio.

Puteolana: Leone, Benassi, De Caro, Russo (83′ Di Paola), Cess, Coniglio, Palma (72′ Cherubini), D’Agostino (46′ Mascari), Montuori (46′ Dammacco), Bombaci (82′ Di Maso), Gioielli. All.: Marra

Guidonia: Mastrangelo, Esempio, Succi (81′ Giordani), Cristini (81′ Parisi), Buono, Errico (86′ Musso), Calì (72′ El Bakhtaoui), Stefanelli, Spinosa, Piroli, Spavone (83′ Rossi). All.: Ginestra

Marcatori: Spinosa 5′, Spavone 43′ rig., Calì 40′ e 43′

Ammonizioni: Piroli