POZZUOLI – Clienti senza mascherina e sanzioni per i titolari dei bar. E’ quanto accaduto in tre attività commerciali di Pozzuoli e Casavatore dove la Guardia di Finanza ha effettuato controlli volti a monitorare il rispetto delle misure anti-covid. In particolare, nei tre bar i clienti sono stati trovati senza mascherina e a consumare oltre le 18, orario non consentito dalla norma.

I CONTROLLI – In questi giorni il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato, vista la concomitanza delle festività di San Valentino e Carnevale, il dispositivo dei controlli del territorio. In totale, tra venerdì e domenica, sono state controllate su tutta la provincia 2027 persone e 297 attività commerciali, 51 le sanzioni complessive. Cittadini trovati in strada durante il coprifuoco oppure senza i dispositivi di protezione individuale o a consumare cibi e bevande all’interno di bar, queste le principali violazioni registrate.