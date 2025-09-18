Città e comunità intelligenti: il modello Quarto sbarca in tutta Italia

QUARTO – A Gaeta, il sindaco di Quarto Antonio Sabino e il consigliere delegato in materia della Regione Campania Mario Casillo sono stati ospiti e relatori all’undicesima edizione del convegno italiano le “Città e le Comunità Intelligenti”. “Abbiamo portato la nostra esperienza su un progetto che la Città di Quarto ha realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Quarto, NetCom Group e l’Università degli Studi di Salerno, con il Centro ICT per i Beni Culturali. Quarto diventa dunque un modello all’avanguardia per il monitoraggio continuo delle micro-oscillazioni strutturali, in particolare per gli edifici scolastici, legate al bradisismo. Un evento importante perché ci consente di testimoniare a livello nazionale il grande investimento promosso in termini di digitalizzazione e sicurezza.” ha spiegato Sabino.