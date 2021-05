QUARTO – “Io mi sono vaccinato”: è la scritta che compare su uno dei treni della Circumflegrea per sottolineare che la campagna di vaccinazione anti-Covid ha coinvolto tutti gli operatori della linea ferroviaria dell’Eav. Mesi fa, invece, si era partiti dalla scritta “Io mi vaccino” in vista dell’avvio della campagna di vaccinazione. «L’intervento di restyling – spiega all’Ansa Umberto De Gregorio presidente dell’Eav – è stato necessario dopo che vandali avevano danneggiato con vernice spray la scritta ed allora, visto il successo dell’iniziativa dell’azienda tra le prime in Italia a prevedere un proprio centro vaccinale, abbiamo deciso di cambiarla». L’autore dell’opera che copre le due fiancate del treno è l’artista Luca Danza.

1 di 2