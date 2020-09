MONTE DI PROCIDA – Ci sono altri 5 nuovi casi di Covid19 a Monte di Procida. La notizia è stata data poco fa dal sindaco Peppe Pugliese che ha aggiornato il bollettino dopo la comunicazione ricevuta dall’Asl Napoli 2 Nord. I nuovi 5 contagi vanno ad aggiungersi ai 4 delle scorse settimane per un bilancio totale di 9 casi su tutto il territorio comunale: tra questi, uno riguarda un marittimo attualmente non presente in città.