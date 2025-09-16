Cinque chili di droga e una pistola in casa: 41enne arrestata a Licola

LICOLA/ VARCATURO – Nella tarda mattinata di oggi i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno arrestato una 41enne incensurata di Varcaturo per detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri, impegnati in diverse perquisizioni lungo il litorale Flegreo, hanno fatto irruzione nell’abitazione della donna in via Madonna del Pantano, tra Licola e Varcaturo. Nascosti tra i panni sporchi ben 5 chili di hashish. La droga era suddivisa in 50 panetti da 100 grammi l’uno. Nel comodino della camera da letto rinvenute e sequestrate anche sei cartucce calibro 9×21. La donna è in attesa di giudizio.