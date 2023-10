Cimitero di Pozzuoli: rinvio a giudizio per i dieci dipendenti ed LSU indagati

POZZUOLI – Definiti i “furbetti del cartellino” i dieci dipendenti ed Lsu del comune di Pozzuoli, finiti nell’inchiesta che nel gennaio scorso portò a undici avvisi di garanzia, sono stati rinviati a giudizio durante l’udienza predibattimentale (con il cosiddetto rito Cartabia) che si è svolta stamattina davanti al giudice monocratico di Napoli Giuliana Taglialatela. Il Comune di Pozzuoli, rappresentato dall’avvocato Gennaro Tortora, è stato ammesso tra le parti civili. Le accuse contestate agli imputati – cinque dipendenti comunali e cinque lavoratori socialmente utili – sono, a vario titolo, falso e truffa, per aver falsificato i documenti di presenza. Il processo inizierà davanti al giudice monocratico di Napoli Rossella Tammaro (undicesima sezione penale) il prossimo 19 dicembre. Agli imputati viene contestato, in particolare, di avere attestato la presenza dei colleghi che invece erano assenti vidimando il loro badge e di avere quindi agevolato un ingiusto profitto a chi si assentava. Dopo i fatti contestati, tre dipendenti comunali sono andati in pensione, 2 colleghi sono stati licenziati con impugnativa pendente presso il giudice per il lavoro e 5 Lsu sono stati reintegrati in altri settori.