Bradisismo, a Pozzuoli riaprono tutte le scuole (tranne due) «Nessun danno»

POZZUOLI – Come anticipato oggi nella diretta di Cronaca Flegrea, il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ha revocato l’ordinanza di chiusura delle scuole, delle palestre annesse e del Polo Culturale di Palazzo Toledo, eccetto per la scuola elementare “Trincone” al Rione Solfatara e la scuola per l’infanzia “Andersen” di Monterusciello. La riapertura degli istituti scolastici, prevista a partire da domani 4 ottobre, arriva alla luce della documentazione prodotta dai tecnici comunali rilevatori, incaricati dei sopralluoghi e acquisita agli atti dell’Ufficio di Protezione Civile e Sicurezza del territorio, dalla quale non sono emerse criticità. Diversamente, per i due istituti che resteranno chiusi, è stata riscontrata necessità di eseguire ulteriori verifiche ed accertamenti tecnici nonché eventuali lavori urgenti.