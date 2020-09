POZZUOLI – Non si fermano i controlli alimentari dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in tutela del consumatore. Le ispezioni hanno interessato anche Pozzuoli, e più precisamente il megaquartiere di Monterusciello, dove i militari hanno chiuso amministrativamente un deposito alimentare e un laboratorio di prodotti carnei di un supermercato di via Pagano. Secondo quanto riscontrato dai militari, i locali erano stati realizzati in difformità alle autorizzazioni urbanistiche concesse dal Comune.