BACOLI – Il sindaco di Bacoli ha firmato un’ordinanza che sospende il mercato. Nel fine settimana, inoltre, resteranno chiuse tutte le aree pubbliche: dalla villa comunale al Parco Vanvitelliano, dalle piazze alle aree giochi. Sarà vietato l’accesso in spiaggia e lungo le piste ciclabili. «La situazione, sul fronte dei contagi, continua a peggiorare ed è necessario assumere provvedimenti restrittivi», dichiara il primo cittadino. Il numero dei bacolesi attualmente positivi sale a 92. Aumentano anche i ricoveri in ospedale e i cittadini sintomatici. «Dobbiamo evitare ogni forma di assembramento. Dobbiamo essere responsabili. Noi continuiamo a fare tutto il possibile per aumentare il numero dei vaccini somministrati alla popolazione. Siamo arrivati, al centro del Fusaro, a quota 1873», continua il sindaco.