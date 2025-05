Chi è TiPi Social si riconosce: la firma creativa di Tiziana Portanova conquista l’area flegrea

POZZUOLI – Cinque anni fa, nel cuore dei Campi Flegrei, nasceva una delle realtà più promettenti e riconoscibili nel panorama della comunicazione digitale dell’area flegrea: TiPi Social Srl, acronimo di Tiziana Portanova Social oggi CEO e mente strategica dell’agenzia.

Il viaggio di TiPi Social Srl è cominciato quasi per gioco, quando Tiziana ha iniziato a curare la comunicazione della Pizzeria da Massimo, l’attività di famiglia. Da lì è nato un percorso professionale che oggi rappresenta un punto di riferimento per strutture, brand e imprenditori

che vogliono comunicare in modo autentico, coerente ed efficace.

LA STRATEGIA – Con sede a Pozzuoli, TiPi Social Srl si occupa di consulenza strategica in marketing e comunicazione, lavorando su tutti gli elementi fondamentali per il posizionamento di un brand: dal piano editoriale alla visual identity, dalla produzione di contenuti alla gestione dei social media, fino alla supervisione delle campagne pubblicitarie. Il valore aggiunto è la capacità di costruire strategie su misura, fondate sull’ascolto del cliente, sulla conoscenza del territorio e su un’estetica pulita e riconoscibile.

I CLIENTI – In cinque anni di attività, l’agenzia ha costruito un portfolio clienti ampio e trasversale. Tra i

nomi seguiti ci sono, solo per citarne alcuni:

– White Chill Out Lungomare, locale simbolo del litorale puteolano

– Villa Posillipo, rinomata struttura per ricevimenti con vista su Pozzuoli

– Antonio & Antonio, storico ristorante sul lungomare di Napoli

– il Complesso Santa Maria la Nova, sede di eventi e iniziative culturali

– Art Hotel San Francesco al Monte, elegante e raffinata dimora storica nel cuore di Napoli

– Suprema Experience, un resort immerso nel verde sulle sponde del Lago D’Averno

– Complesso Agave, un’oasi di pace incastonata tra le colline flegree

– Il Covo di Leo, ristorante specializzato in carne e cucina di qualità

–Torre San Severino, raffinata location per eventi

LA RETE – TiPi Social Srl non si limita a “gestire i social”: propone un affiancamento consulenziale profondo, che permette ai clienti di riconoscersi nella propria comunicazione e di fa emergere il proprio valore nel mercato. Con oltre 10.000 follower su Instagram, TiPi Social ha costruito una solida presenza online, condividendo case study, consigli di marketing e contenuti creativi. Dal 2024, Tiziana Portanova affianca all’attività consulenziale anche momenti formativi mirati, collaborando con la scuola Skills School in qualità di docente nell’ambito del digital marketing. Oggi, TiPi Social Srl è un vero laboratorio creativo al servizio dei brand dell’area flegrea e non solo. Una realtà costruita su misura per chi vuole farsi riconoscere con stile, autenticità e strategia. Perché, come recita il suo claim: “Chi è TiPi Social si riconosce”.

📍 Sede e contatti

● Indirizzo: Via Virgilio, 1, 80078 Pozzuoli (NA), Italia

● Sito web: tipisocial.com

● Instagram: @tipisocialagency

● Facebook: TiPi Social Agency