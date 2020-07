RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Gentile redazione, ho letto l’articolo che parla del depuratore e del caro sindaco che dice che è tutto a norma. Perché non si parla dello scarico che c’è a Cuma? Dove c’è un divieto di balneazione, l’acqua è gialla e puzza. E pochi metri più avanti iniziano i lidi di Licola mare, per non parlare dei lidi del Fusaro. Tutto questo non ha senso. (Luisa C.)