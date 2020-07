QUARTO – Anche a Quarto, così come a Pozzuoli e a Bacoli, per urgenti ed indifferibili lavori di manutenzione nella Cabina Primaria di Pozzuoli, giovedì 23 e giovedì 30 luglio 2020, dalle ore 0:00 alle ore 6:00, sarà interrotta la fornitura di energia elettrica.

Durante i lavori l’erogazione di energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto i cittadini sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare ascensori.

LE STRADE COINVOLTE – Le strade coinvolte dall’interruzione di energia elettrica sono: Corso Italia, piazza Santa Maria, via Dante Alighieri, via Beccali, via Campana, via Caracciolo, via Carelli, via Carnera Primo, via Cicori, via Cilea, via Cimarosa, via Cocci, via Consolare Campana, via Consolini, via Coppi, via Corenzio, via Crispi, via Curie Marie, via D’Acquisto, via D’Albono, via De Curtis, via De Falco, via De Gasperi, via De Nicola, via De Vivo, via del I Maggio, via Di Vittorio, via Fanzaco, via Filangieri, via Fleming, via Gagarin, via Gemito, via Giaccio, via Giarrusso, via Gigante, via Guerra, via Jerace, via Leopardi, via Limata, via Marco Aurelio, via Marconi, via Mauriello, via Mazzola, via Mercadante, via Migliaro, via Moro, via Morosini, via Nenni, via Nuova Santa Maria, via Pergolesi, via Petri, via Pietra Bianca, via Pirandello, via Pratella, via Quattro Novembre, via Ribera, via Rodolfo Falvo, via Russolillo, via Santa Maria, via San Petrillo, via Sant’Artema, via Segni, via Spano, via SS. Pietro e Paolo, via Toma, via Vaccaro, via Verdi, via Viticella, via Viviani, via Picasso, via Pitloo, via Scarpetta, via Spadari.