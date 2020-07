POZZUOLI – Presentato a Palazzo Santa Lucia il progetto di ampliamento dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il nosocomio, ubicato in località La Schiana, diventerà una delle strutture di riferimento della Campania. Il progetto prevede 370 posti letto, una struttura di 12mila e 500 metri quadrati, morge e sala multirito, mille armadietti per il personale, sala breafing, bar, punto ristoro, edicola, baby parking, un market, farmacia e Cup oltre a decine di stanze a due e a un letto. L’edificio sarà oggetto di un piano di efficientamento energetico. In cantiere un vero e proprio green restyling. Tanti gli spazi per i degenti, ma anche per i dipendenti. Previsti, inoltre, anche il potenziamento dell’eliporto e del trasporto, con un servizio h24 data la copertura sanitaria delle isole.