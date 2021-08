RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile assessore all’ambiente del comune di Pozzuoli, le scrivo questa PEC per documentarle lo stato dei luoghi di Via Trepiccioni, in cui vige ormai da un anno l’incuria da parte dell’amministrazione comunale, l’ultima pulizia della suddetta strada risale a circa 1 anno fa. Attualmente lo stato dei luoghi limita fortemente la viabilità creando delle zone d’ombra a scapito dell’incolumità dei residenti, tralasciando che, per permettere il passaggio di due veicoli che si incontrano, bisogna che uno dei due compia un atto lesivo verso la propria auto gettandosi nella vegetazione, con conseguenza di danni quotidiani per l’abitacolo. Segnalando anche il pericolo rappresentato dagli arbusti secchi che possono incendiarsi. Certo di una vostra risposta e di una risoluzione della vicenda. Le porgo Distinti saluti.» (Broscritto Giovanni)

