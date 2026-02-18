Carnevale a Bacoli: alla sfilata dei carri Marfa e Nazar, i bimbi venuti dall’Ucraina

BACOLI – Colori, sorrisi e tanta allegria per la sfilata dei carri allegorici. In centinaia, tra adulti e bambini, hanno partecipato domenica al Carnevale di Bacoli. Tra loro anche due ospiti d’eccezione: Marfa e Nazar, bimbi ucraini ospiti in città arrivati con il “Progetto Scuola” dell’associazione Puer che venerdì, 20 febbraio, faranno rientro a Kiev e Zaphorizzja. I due bambini, vestiti da domatori di leoni, hanno sfilato insieme al carro “Fantasy Circus” della scuola “Fantasy” di Marcella e Valentina Illiano, che si sono occupati della formazione scolastica di Marfa. Nazar invece è uno studente della I^ E della scuola media “Gramsci” dove ha ricevuto un’attenzione particolare da insegnanti, dirigente scolastico e dai compagni di classe che gli hanno regalato tanto affetto. Marfa e Nazar rientreranno consapevoli di aver trovato tanti amici che continueranno a sentire per poi rivedere nuovamente in estate, quando sarà attivato un nuovo progetto di accoglienza.

LE INFORMAZIONI – L’Associazione Puer di Roma ringrazia tutti quelli che rendono possibili le accoglienze. Il 15 marzo partirà un nuovo gruppo di bambini che rimarrà in Italia un mese. Per informazioni e per accogliere contattare il numero 06/36001447 oppure scrivere a [email protected]