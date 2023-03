Caos Verdi a Quarto: fuori dalla coalizione di Sabino, rischiano di non presentarsi alle elezioni

QUARTO – Non c’è pace per Europa Verde nell’area flegrea. Dopo la spaccatura e i litigi in “salsa puteolana”, anche a Quarto il partito ambientalista non se la passa nel migliori dei modi. E’ notizia di ieri sera la sua esclusione dalla coalizione di centrosinistra di Antonio Sabino. Dopo l’ok e l’annuncio dei giorni scorsi, Europa Verde non è riuscita a trovare la quadra rimanendo fuori dalla coalizione del sindaco uscente che ha chiuso con sei liste, tra partiti e civiche.

L’ESCLUSIONE – I motivi alla base dell’esclusione di Europa Verde sarebbero dovuti a dissidi con Davide Secone, con cui il partito di Angelo Bonelli avrebbe dovuto formare una lista. A questo punto i verdi di Quarto, in attesa di direttive dai vertici nazionali, potrebbero non presentare il proprio simbolo alle comunali in programma il 14 e 15 maggio.