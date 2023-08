Campo estivo a Pozzuoli a metà agosto, bufera sui social: «Tra poco iniziano le scuole»

POZZUOLI – Campo estivo gratuito per i bambini puteolani con pranzo, giochi e piscina. Proprio così, anche il Comune di Pozzuoli organizza un campus per i piccoli e i ragazzi del territorio, ma in netto ritardo. A quasi un mese dall’inizio della scuola. E soprattutto in maniera silenziosa. Sì, perché sui social e sul sito dell’Ente, tutto sembra tacere. Il campo estivo si terrà presso l’Agriturismo San Martino, dal lunedì al venerdì, a partire dal prossimo 20 agosto. Le iscrizioni si effettueranno oggi dalle 8 alle 13 presso in via Salvatore Di Giacomo, a Monterusciello. L’iniziativa è rivolta ai minori dai 6 ai 17 anni. Possono prendervi parte le famiglie con un ISEE inferiore ai 15mila euro. Tra i documenti richiesti, oltre alla copia ISEE in corso di validità, anche la carta di identità e il codice fiscale del genitore e del minore. Sono queste le uniche informazioni che circolano nelle ultime ore. Nessuna indicazione, invece, sul numero massimo di partecipanti.

LE POLEMICHE – Il bando per l’affidamento prevedeva la possibilità per gli operatori economici di presentare idee progettuali di campi estivi oppure di doposcuola a partire da settembre. Il Comitato Civico Camposcino, candidatosi al bando, si occuperà del campo estivo a Pozzuoli. Un’iniziativa, che ancor prima di partire, è stata però già bersaglio di critiche per le tempistiche. «Ora iniziano le scuole»; «Una pubblicazione comunale, no? Tutto così alla rinfusa dall’oggi al domani»: sono solo alcune delle polemiche sollevate sui social dalle famiglie puteolane.