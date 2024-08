CAMPI FLEGREI/ Scuola, si riparte il 12 settembre: un mese al suono della campanella

POZZUOLI – Poco più di un mese al suono della campanella. Le lezioni inizieranno il 12 settembre 2024 in Campania, mentre il termine è fissato il 7 giugno 2025. In totale si contano 203 giorni di lezione per le scuole primarie e secondarie. Confermata anche la possibilità per i singoli istituti, in base all’autonomia scolastica, di sospendere le lezioni per festività religiose, come il Ramadan, “in presenza di una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche o religiose diverse”.

LE FESTIVITA’ – 1 novembre: Tutti i Santi; 8 dicembre: Immacolata Concezione; 25 dicembre: Santo Natale; 26 dicembre: Santo Stefano; 1 gennaio: Capodanno; 6 gennaio: Epifania; 20 Aprile: Santa Pasqua; 21 aprile: Lunedì dell’Angelo; 25 aprile: Festa della Liberazione; 1 maggio: Festa del Lavoro; 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica; La festa del Patrono. Queste le sospensioni obbligatorie delle lezioni: Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi) di ciascun a.s, quindi da martedì 24 dicembre 2024 a lunedì 06 gennaio 2025 compresi; vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun a.s, quindi da giovedì 17 aprile a martedì 22 aprile 2025 compresi.

LEZIONI SOSPESE – Oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività didattiche sono altresì sospese: il giorno 2 novembre 2024 per la commemorazione dei defunti; il 23 e 24 dicembre 2024, il 27 e 28 dicembre 2024, il 30 e 31 dicembre 2024 e dal 2 al 4 gennaio 2025 per le festività Natalizie; i giorni 3 e 4 marzo 2025 per le festività di Carnevale; dal 17 aprile al 19 aprile 2025 e il 22 aprile 2025 per le festività Pasquali; il 26 aprile 2025 per il ponte della Festa della Liberazione; il 2 e 3 maggio per il ponte del 1° Maggio.