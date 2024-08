BACOLI/ «Nella pista ciclabile del Fusaro un cane ha aggredito cinque adulti e una bambina»

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Buongiorno, ieri sera sulla pista ciclabile del Fusaro è successo il finimondo. Una ragazza ucraina (in evidente stato di ebbrezza) con un pittbull ha seminato il panico. Il cane ha aggredito 6 persone in totale, tra cui una bambina di 7 anni. Era sulla pista ciclabile (ore 23.00 circa) e non è riuscita a mantenere il cane che, visto un altro cane, ha tirato e lei ha lasciato. Davanti stava un gruppo di amici con la bimba. Il cane ha puntato la bimba e lei si è accorta del cane ed ha iniziato ad urlare. Il padre e l’amico si sono buttati davanti. Uno manteneva il cane, l’altro lo prendeva a cazzotti. Entrambi hanno avuto morsi sulle braccia. La bimba è stata trascinata un po’ e nella colluttazione il cane ha poi morso anche altri del gruppo. Nel frattempo è arrivata la padrona che ha ripreso il guinzaglio. Abbiamo chiamato i carabinieri e l’ambulanza. Sono arrivate due ambulanze e la pattuglia. Non è la prima volta».