CAMPI FLEGREI/ Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, le iniziative dell’ASL

POZZUOLI – In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente, messa in calendario per domani, martedì 17 settembre, l’ASL Napoli 2 Nord con la UOC Qualità, Risk Management ha organizzato una settimana di eventi dedicati alla prevenzione e alla promozione della sicurezza in ambito sanitario. A partire già dal 13 settembre e fino al 21 sono previste iniziative di sensibilizzazione e gruppi oncologici multidisciplinari. In agenda, infatti, la divulgazione di materiale informativo sulla collaborazione del paziente durante le visite mediche e video esplicativi sulle apparecchiature diagnostiche e le dimostrazioni pratiche per mostrare come si lavora per garantire le migliori cure ai pazienti.