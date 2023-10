Campi Flegrei, Caso (M5S): «Fino ad oggi non hanno amministrato i marziani»

POZZUOLI – «È da poco terminato l’incontro tecnico con il ministro Musumeci sul tema bradisismo a Pozzuoli. È stato illustrato il Decreto Campi Flegrei e sono state raccolte alcune istanze per migliorarlo. Il lavoro del M5S continuerà alla Camera dei Deputati dove, nei prossimi giorni, arriverà il provvedimento. L’impegno parlamentare sarà accompagnato da un nuovo incontro che avremo a Roma con il Ministro. Lo ripetiamo da mesi, bisogna mettere in campo tutte le azioni per permettere ai cittadini flegrei di convivere con il fenomeno in sicurezza. Per il Ministro andava fatto negli ultimi 40 anni e per questo ci auguriamo che chi ha avuto un ruolo di primo piano nelle amministrazioni locali e lo ha ancora oggi, se ne assuma le responsabilità ed operi con serietà e coscienza per recuperare il tempo perso. Una cosa deve essere chiara: in questi anni non hanno di certo amministrato i marziani». Così il deputato del Movimento 5 Stelle Antonio Caso, a margine della conferenza di presentazione del Decreto Campi Flegrei.