POZZUOLI – Mentre i carabinieri facevano piazza pulita a Toiano, all’alba di oggi i finanzieri della compagnia di Pozzuoli smantellavano la piazza di spaccio di Licola Mare, la più grande e redditizia dell’area flegrea. In manette sono finite nove persone, a carico delle quali sono state emesse ordinanze di custodia cautelare in carcere e di divieto di dimora. Il blitz è andato in scena in via Del Mare, tra gli arrestati ci sono Sandrino Castellano, il 24enne noto pusher della zona che aggredì l’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti e Grieco detto “Papagiò”. (seguiranno aggiornamenti)