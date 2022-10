POZZUOLI – In queste ore, le forze dell’ordine, in collaborazione con l’Asl Napoli 2 Nord, stanno lavorando per risalire alla filiera che ha provocato l’intossicazione alimentare da Mandragora di alcuni cittadini flegrei, attualmente ricoverati all’ospedale “Santa Maria delle Grazie”. «In attesa dei relativi chiarimenti – dice il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – si raccomanda di evitare di acquistare e consumare verdure simili sfuse (spinaci, biete etc.). Siamo vicini ai cittadini intossicati e ai loro familiari e seguiamo, insieme alle forze dell’ordine ed alle autorità sanitarie, l’evolversi della situazione». Stesso appello da parte del sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese: «Invito tutta la popolazione ad avere massima attenzione nell’ingerire verdure similari a biete e spinaci perché la mandragora si confonde molto facilmente, e a tenere sotto controllo i sintomi che possono essere: pruriti simili all’orticaria con midriasi, nausea, confusione fino al coma. Chiunque abbia questi sintomi va subito ospedalizzato».