Camion sul porto di Pozzuoli nonostante il divieto: multe dalla Polizia Municipale

– Camion da oltre 3 tonnellate e mezza hanno violato questa notte l’ordinanza che dispone il divieto di accesso al porto di Pozzuoli per motivi di sicurezza dopo la scossa del 31 luglio scorso. I mezzi sono stati fermati e sanzionati dagli agenti della Polizia Municipale che hanno condotto una serie di posti di blocco all’interno dell’area portuale. Il dispositivo, adottato dal comune di Pozzuoli a seguito di ordinanza sindacale, prevede il divieto di transito ai veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e lunghezza superiore a 8 metri, nonché ad autobus, autosnodati, autobus turistici e veicoli destinati al trasporto collettivo di persone.