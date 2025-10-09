Camion resta incastrato nel tunnel Tranvai: bloccato l’unico collegamento con il centro – LE FOTO

POZZUOLI – La città di Pozzuoli vive ore di caos e frustrazione. Via Marconi, arteria fondamentale per connettere il centro storico e via Napoli, è chiusa da due mesi per lavori in corso, costringendo gli automobilisti a percorrere un’unica alternativa: il tunnel di via Tranvai. Una galleria già nota ai residenti per la sua difficoltà di percorrenza, stretta, bassa e poco agevole, che questa mattina è diventata scena di un nuovo episodio di disservizio e paralisi totale.

L’INCIDENTE – Intorno a metà mattinata un camion, probabilmente non accorgendosi del limite d’altezza, ha tentato di attraversare il tunnel, rimanendo incastrato all’interno. Secondo alcuni testimoni, l’autista avrebbe provato ad accelerare nel tentativo di disincagliarsi, peggiorando ulteriormente la situazione. Il blocco è stato immediato e totale: centinaia di automobilisti sono rimasti fermi per ore, senza possibilità di invertire la marcia o di uscire dal centro.

I SOCCORSI – Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno tentato inizialmente di sgonfiare le ruote del mezzo pesante per liberarlo, ma senza successo. In seguito è stata chiamata una ditta specializzata per rimuovere il camion e ripristinare la circolazione. Al momento l’operazione è ancora in corso. Con via Marconi impraticabile e il tunnel di via Tranvai bloccato, l’unica alternativa per raggiungere il centro storico da via Napoli resta un lungo giro che attraversa Bagnoli, oltre dieci chilometri di deviazione che comportano almeno mezz’ora di viaggio, molto di più nelle ore di punta. Molti cittadini, esasperati, segnalano code interminabili e difficoltà per chi deve raggiungere scuole, uffici o abitazioni.

I DISAGI – Particolarmente toccante la testimonianza di una residente rimasta intrappolata nel traffico: “Sono bloccata da più di due ore. Mi avevano detto che si sarebbe trattato di 30 minuti, ma non potendo fare il giro per Bagnoli durante l’orario scolastico mi trovo qui, ferma, con mio figlio disabile in macchina. È dovuto andare in bagno per strada, con tutti i disagi che potete immaginare. Ho chiesto che venisse istituito un senso alternato su via Matteotti per far defluire almeno parte del traffico, ma mi è stato negato.”

LE RICHIESTE – Il nuovo episodio riaccende la polemica sulla gestione della viabilità cittadina. Molti residenti lamentano una mancanza di pianificazione alternativa durante i lavori di via Marconi, chiedendo al Comune soluzioni immediate e più efficaci. Nel frattempo, la città resta ostaggio di un tunnel troppo stretto e di un sistema viario che, ancora una volta, mostra tutti i suoi limiti.

