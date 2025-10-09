Incendia un bar: arrestata una 52enne

NAPOLI – Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 52enne napoletana per il reato di incendio. In particolare, gli agenti della Squadra Mobile, nel transitare in via Argine, all’angolo con via Don Giovanni Minzoni, hanno notato delle fiamme uscire da un bar ed alcune persone che stavano tentando di domare l’incendio. Gli operatori, prontamente intervenuti, hanno richiesto l’ausilio di una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha immediatamente spento le fiamme, nonché di personale del 118 che ha soccorso un’anziana donna. Dagli accertamenti di seguito esperiti e dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, i poliziotti hanno individuato e rintracciato, pochi istanti dopo, la 52enne presso la sua abitazione, accertando che la stessa aveva appiccato l’incendio al culmine di una lite, per futili motivi, con il fratello. Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.