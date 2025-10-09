POZZUOLI/ La Polizia rimuove paletti in ferro installati abusivamente ad Arco Felice

POZZUOLI – A seguito di segnalazione pervenuta presso il Commissariato di Pozzuoli per probabili abusivismi in località Arco Felice, i poliziotti hanno condotto un servizio dedicato in via Traversa Miliscola dove hanno riscontrato la presenza di numerosi paletti in ferro fatiscenti e dissuasori cementati. Si tratta di installazioni pericolose per la pubblica e privata incolumità. Dopo aver verificato che gli stessi erano stati installati senza alcuna autorizzazione preventiva, secondo quanto previsto dal Codice della Strada e dai regolamenti comunali configurandosi l’illecito di occupazione di suolo pubblico, i poliziotti – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – hanno effettuato la rimozione in collaborazione con personale del Comune di Pozzuoli.