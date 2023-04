CALCIO/ Una bella Puteolana non riesce nell’impresa: battuta in casa dal Brindisi

POZZUOLI – Puteolana battuta dal Brindisi nel nuovo turno del campionato di Serie D. Risultato finale di 1-2 in favore della squadra pugliese allo stadio Domenico Conte. Al 13’ subito in vantaggio gli ospiti con Sirri che all’interno dell’area di rigore salta più in alto di tutti e fa 0-1. Spinge il Brindisi che trova il raddoppio, azione dalla destra, palla in mezzo con Malaccari che tira a botta sicura, respinge Pirone, ma sul tap-in Dammacco spinge il pallone in rete.

IL GOL – Puteolana che reagisce e sul finire di frazione firma l’1-2 con Avella che insacca sugli sviluppi di corner. Nella ripresa ci provano i padroni di casa con Haberkon e Rimoli, ma entrambi non c’entrano lo specchio. Sull’altro fronte Diouf spreca un contropiede lasciando il risultato in bilico. Nel finale occasioni per D’Ancora e Amelio, entrambi spediscono alto il pallone. Conclude così la gara che sancisce la sconfitta per i Diavoli Rossi.

PUTEOLANA: Pirone, D’ascia, Avella(76’Raucci), Grieco(56’D’Ancora), Haberkon (73′ Letizia), Amelio, Caliendo, Cappa(56’Catinali), Mignogna, Rimoli, Rabbeni (73′ Guarracino) .

A disposizione:Sodani, Escobar, Catinali, Guarracino, Cacciuttolo, Colaci, Letizia, D’ancora, Rauci.

Allenatore: Marra Salvatore

BRINDISI: Vismara, Gorzelewski, Dammacco (60’Ceesay), D’Anna(78’Triarico), Valenti, Diouf(76’Santoro), Malaccari, Opoola, Di Modugno, Maltese.

A disposizione: Di Fusco, Esposito, Rossi, Triarico, Felleca, De Rosa, Ceesay, Santoro, Mancarella.

ALLENATORE: Danucci CiroMarcatori: 13′ Sirri (B), 23′ Dammacco (B), 40′ Avella (P).Ammoniti: 42′ Opoola, 64′ D’Ancora, 67′ Rimoli, 75 D’Anna.